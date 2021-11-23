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Мелия: Лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется


23.11.2021   17:08


Председатель «Национального движения» Ника Мелия распространяет заявление по случаю очередной годовщины «Революции Роз».

Мелия отмечает, что никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется.

В день Гиоргоба 2003года Грузия собралась с силами и пустила прялку своей судьбы в обратную сторону.

Страна встала на путь развития!

Стало возможно:

Грузия без коррупции;

Высшее образование без блата;

Освещенная страна vs график;

Повышенная пенсия вместо замораживания;

Патруль вместо ГАИ;

Запад вместо России;

Обученная армия вместо голодной;

Порядок вместо криминала;

Реформы вместо неподвижности;

Строительство в Аджарии вместо Аслана;

Перспектива вместо отчаяния!

И еще больше!

Никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется!

Грузия снова наберется сил и будет двигаться вперед, я верю в это до конца!» — написал Ника Мелия в Facebook.

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