

Мелия: Лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется

23.11.2021 17:08





Председатель «Национального движения» Ника Мелия распространяет заявление по случаю очередной годовщины «Революции Роз».



Мелия отмечает, что никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется.



В день Гиоргоба 2003года Грузия собралась с силами и пустила прялку своей судьбы в обратную сторону.



Страна встала на путь развития!



Стало возможно:



Грузия без коррупции;



Высшее образование без блата;



Освещенная страна vs график;



Повышенная пенсия вместо замораживания;



Патруль вместо ГАИ;



Запад вместо России;



Обученная армия вместо голодной;



Порядок вместо криминала;



Реформы вместо неподвижности;



Строительство в Аджарии вместо Аслана;



Перспектива вместо отчаяния!



И еще больше!



Никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется!



Грузия снова наберется сил и будет двигаться вперед, я верю в это до конца!» — написал Ника Мелия в Facebook.





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