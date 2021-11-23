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Мелия: Лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется
23.11.2021 17:08
Председатель «Национального движения» Ника Мелия распространяет заявление по случаю очередной годовщины «Революции Роз».
Мелия отмечает, что никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется.
В день Гиоргоба 2003года Грузия собралась с силами и пустила прялку своей судьбы в обратную сторону.
Страна встала на путь развития!
Стало возможно:
Грузия без коррупции;
Высшее образование без блата;
Освещенная страна vs график;
Повышенная пенсия вместо замораживания;
Патруль вместо ГАИ;
Запад вместо России;
Обученная армия вместо голодной;
Порядок вместо криминала;
Реформы вместо неподвижности;
Строительство в Аджарии вместо Аслана;
Перспектива вместо отчаяния!
И еще больше!
Никто не может фальсифицировать историю, Михеил Саакашвили, лидер изменений «Революции Роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется!
Грузия снова наберется сил и будет двигаться вперед, я верю в это до конца!» — написал Ника Мелия в Facebook.
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