

Омбудсмен: Предполагаю, они знали, что Страсбургский суд готовился к изданию второй временной меры

23.11.2021 17:59





Группа экспертов народного защитника Грузии не может взять ответственность за управление лечением Михеила Саакашвили, однако, мы подключимся к процессу в целях надзора, - заявила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария у Горийского военного госпиталя.



Как отметила Ломджария, консилиум омбудсмена представит созданному государством консилиуму свое т.н. второе соображение.



Что касается изданной Страсбургским судом временной меры, по предположению Нино Ломджария, власти знали, что Страсбургский суд готовился к изданию второй временной меры.



«У меня нет доказательств, и я не знаю, когда власти получили документ от Страсбургского суда, однако предполагаю, они знали, что Страсбургский суд готовился к изданию второй временной меры. Как видно, адвокаты Саакашвили представили в суд заключение, выданное экспертами народного защитника. Соответственно, я думаю, велика вероятность того, что они приняли бы это решение. Реально, они знали, что суд будет опираться на решение экспертизы», - заявила Ломджария.



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