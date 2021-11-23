

Омбудсмен: Саакашвили должен присутствовать на суде

23.11.2021 18:06





Если состояние здоровья Саакашвили позволяет, он должен присутствовать на суде, пусть даже удаленно. Об этом заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



По его словам, очень важно личное или удаленное присутствие Саакашвили на судебном заседании.



«Будет очень важно присутствовать лично или удаленно, чтобы процесс был открытым и общество могло наблюдать за процессом онлайн, даже по телевидению. То есть процесс должен быть публичным, как того требует Страсбургский суд при возбуждении уголовного дела в отношении любого лица», — заявила Нино Ломджария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





