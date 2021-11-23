

«Национальное движение» провело акцию живой цепи

23.11.2021 18:58





Прошло 18 лет со дня «Революции роз». «Национальное движение» провело акцию живой цепи от площади Свободы до площади Республики.



По словам члена «Единого национального движения» Заала Удумашвили, сегодня труднее всего наблюдать за тем, что главный автор и создатель «Революции роз» сегодня находится в тюрьме.



«Это огромное преступление этой власти, которое мы должны исправить вместе. Я напоминаю всем, что сегодня, если что-то осталось от того, чем может гордиться наша страна, это остатки перемен, которые принесла «Революция роз». Обязанность каждого гражданина — вернуть страну на путь развития и прогресса», — заявил Удумашвили.



Вместе с тем, как заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе, сегодняшний день эмоциональный, потому что Михеил Саакашвили находится в тюрьме.



«Это настолько более эмоциональный день, потому что Михеил Саакашвили в тюрьме, и я хочу лично его поздравить с этим особым днем. Я убеждена, что наследие «Революции роз» позволило многим из вас пройти экзамены без непотизма и коррупции, поэтому поздравляю всех», — заявила Деканоидзе.





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