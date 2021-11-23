

Ника Мелия: Оппозиция должна объединиться по вопросу о досрочных, полностью пропорциональных выборах

23.11.2021 20:31





По заявлению председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, оппозиция должна объединиться по вопросу о досрочных, полностью пропорциональных выборах.



По его словам, изменения — единственное решение.



«Важный вопрос, вокруг которого должна объединиться оппозиция — это досрочные, полностью пропорциональные выборы. Каждый представитель общества должен понимать все это очень хорошо и правильно, почему особый и разнообразный оппозиционный спектр требует досрочных, полностью пропорциональных выборов и низкого барьера. Изменения — единственное решение. Общество скоро поймет, что только единство может решить коллективные проблемы, которые волнуют вас, меня и всех людей», — заявил ника Мелия.





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