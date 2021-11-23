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Омбудсмен не могла попасть к Саакашвили в течение двух часов
23.11.2021 21:41
«Нам понадобилось около 2 часов для того, чтобы войти вовнутрь. Неясность, коммуникация между Минздравом, Минобороны и пенитенциарным ведомством осложнена. Звонят друг другу, перезванивают, на что ушло около 2 часов», - заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария после того, как проведала экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Горийском военном госпитале.
Как отметила Ломджария, определенные вопросы, по которым во время прошлого визита у аппарата народного защитника были замечания, сегодня уже были исправлены.
«К примеру, конвой уже не присутствует при его медицинском осмотре. На эту минуту проблема в том, что Михеилу Саакашвили нужны определенные личные вещи и предметы гигиены, встанет и необходимость пространства для прогулок. Мы сообщим об этом Пенитенциарной службе. Что касается окна, то и этот вопрос решен, сегодня у него уже есть возможность получать свежий воздух», - заявила Ломджария.
По ее же словам, Михеил Саакашвили благодарен за то, что уже нет угрозы его жизни.
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