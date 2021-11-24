

Ломджария: Европа и США осудили нападки на Народного защитника Грузии со стороны властей

24.11.2021 00:51





Практически все институты, работающие в сфере прав человека в США и Европе, уже публично осудили те нападки и угрозы, которым подвергся омбудсмен в Грузии со стороны председателя правящей партии и его однопартийцев. Об этом сегодня журналистам заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Она посоветовала Ираклию Кобахидзе и другим представителям «Грузинской мечты» направить энергию на решение проблем и поиск выхода из сложившегося в стране кризиса.



«Я думаю, что, наверное, лучше потратить нашу энергию на более долгосрочное решение проблем, так как разовое решение или даже краткосрочное решение проблем, безусловно, не выведет нас из этого кризиса», — сказала Ломджария.



Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее неоднократно резко критиковал грузинские неправительственные организации, правозащитников и омбудсмена Нино Ломджария за их роль в ситуации, возникшей после задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Кобахидзе обвинил тех правозащитников, кто отстаивал интересы Саакашвили в партийной принадлежности к оппозиции. Что касается Ломджария, то он сказал, что ей должно быть стыдно называться Народным защитником и одновременно поддерживать политическую силу, которая «убивала и пытала».



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