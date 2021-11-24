

Кобахидзе: Международные партнеры желают снижения степени поляризации

24.11.2021 10:59





«Желание всех наших друзей, международных партнеров, чтобы изменилась повестка дня и снизилась степень поляризации в политической системе нашей страны», - об этом заявил в Страсбурге журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, где члены правящей комнды встречаются с европарламентариями.



«Мы говорили по всем темам, связанным с внутренней политикой, в том числе, разумеется, разговор коснулся темы Саакашвили, его перевода, голодовки. Мы говорили о внутренней политике в целом, о перспективах ее развития. О том, как мы видим развитие внутренней политики, поделились своей информацией. Желание всех наших друзей, международных партнеров в том, чтобы изменилась повестка дня и снизилась степень поляризации в нашей стране, в политической системе, для этого важно предпринять соответствующие шаги», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и члены правящей команды находятся в Страсбурге. В рамках визита они встречаются с европарламентариями.



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