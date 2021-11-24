

Гарибашвили: Россия не уважает суверенитет и единство нашей страны и продолжает оккупировать территории

24.11.2021 11:09





Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупировать территории нашей страны. Это главный барьер в наших отношениях, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в эфире Первого канала Грузии.



Глава правительства рассказал о нынешнем состоянии отношений с Россией до 2012 года и остановился на шагах, которые были предприняты в этом направлении с момента прихода к власти «Грузинской мечты». По его словам, западные партнеры посоветовали начать деэскалацию. Однако в политическом направлении в отношении России ничего не изменилось.



«Нам практически в ежедневном режиме приходится справляться с вызовом, который связан с т.н. бордеризацией и установкой колючей проволоки, в том числе похищением наших граждан. Сообщалось о многочисленных актах насилия, в том числе убийствах. Естественно, у нас есть мгновенная реакция на все это и участие наших партнеров, однако в политическом направлении в отношении России ничего не изменилось, это достаточно сложный вопрос. Наша основная претензия или проблема с Россией — это территориальная целостность нашей страны. Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупировать территории нашей страны. Это главный барьер в наших отношениях», — заявил премьер-министр.



По словам главы правительства, деоккупация немыслима без политического прогресса.



«Я думаю, что организация такого прямого контакта, попыток требует хорошего обдумывания, хорошей подготовки, и это должно быть действительно ориентировано на результат, а не просто встреча для встречи. Грузинская сторона, Грузия и наш народ должны знать, какие результаты мы можем принести в теории и на практике. В целом мы все прекрасно понимаем, что каждое нормальное государство действует и должно действовать в своих национальных интересах. У нас, естественно, есть свои интересы, и у всех других государств, в том числе и у соседних стран, есть свои интересы. Поэтому я считаю, что такие встречи нуждаются в хорошей подготовке», — заявил премьер-министр.





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