

Народный защитник о председателе «Грузинской мечты»: Я не считаю его серьезной фигурой

24.11.2021 11:17





«В течение 4 лет я не раз была объектом неоднократных нападок, в том числе беспрецедентных нападок, даже со стороны бывшего министра юстиции, но эта атака была еще более опасной. Здесь не было критики или препятствования деятельности, здесь была прямая угроза», - так омбудсмен Нино Ломджария отреагировала на заявления лидеров правящей партии.



«Лидеры правящей политической силы прямо угрожали Народному защитнику и его экспертам, врачам уголовной ответственностью за добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. Это уже была совсем другая реальность. Сначала, я не приняла все это всерьёз, потому, что не считаю этих людей серьёзными политическими фигурами.



В первую очередь, я вообще не считаю председателя правящей партии серьезной фигурой, не имеющим легитимности или признания ни в одной международной организации или стране на Западе. Я знаю это точно», - заявила Нино Ломджария в эфире "ТВ Пирвели".



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