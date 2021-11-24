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Народный защитник о председателе «Грузинской мечты»: Я не считаю его серьезной фигурой
24.11.2021 11:17
«В течение 4 лет я не раз была объектом неоднократных нападок, в том числе беспрецедентных нападок, даже со стороны бывшего министра юстиции, но эта атака была еще более опасной. Здесь не было критики или препятствования деятельности, здесь была прямая угроза», - так омбудсмен Нино Ломджария отреагировала на заявления лидеров правящей партии.
«Лидеры правящей политической силы прямо угрожали Народному защитнику и его экспертам, врачам уголовной ответственностью за добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. Это уже была совсем другая реальность. Сначала, я не приняла все это всерьёз, потому, что не считаю этих людей серьёзными политическими фигурами.
В первую очередь, я вообще не считаю председателя правящей партии серьезной фигурой, не имеющим легитимности или признания ни в одной международной организации или стране на Западе. Я знаю это точно», - заявила Нино Ломджария в эфире "ТВ Пирвели".
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