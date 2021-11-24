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Мамука Хазарадзе предлагает создать платформу «Национальная безопасность и экономика»
24.11.2021 13:23
Считаю необходимым в интересах Грузии создание прочной платформы для национальной консолидации «Национальная безопасность и экономика», — пишет в соцсети лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.
Он назвал вопросы, о которых всем заинтересованным сторонам предлагается поговорить в формате круглого стола.
1. Размещение военных объектов США в Грузии и принятие эффективных шагов в этом направлении как с юридической, так и с экономической точки зрения.
2. Быстрое вступление в силу Соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста.
3. «Закон о люстрации» — принятие акта национальной консолидации и защиты суверенитета — для выявления граждан Грузии на службе враждебным государствам.
Все заинтересованные стороны по этим вопросам приглашаются на круглый стол для тщательной подготовки и реализации этих и других вопросов. Национальная безопасность и быстрое экономическое развитие должны быть задачей номер один для страны. Нам, гражданам Грузии, необходимо объединить национальные силы, интенсивно работать с западными партнерами и союзниками для достижения этих целей и их реализации в реальной жизни. У Грузии есть шанс стать современным государством, основанным на сильных национальных ценностях, которое будет привлекательным для цивилизованного мира как надежный союзник и партнер», — написал Мамука Хазарадзе.
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