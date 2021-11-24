

Премьер-министр против либеральной наркополитики

24.11.2021 14:23





«Нынешняя либеральная наркополитика – губительна для нашего общества и результаты показали, что в среде молодежи катастрофическая ситуация. Поэтому наркополитика нуждается в пересмотре» - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, ответственность за реализацию наркотиков следует ужесточить.



«Нынешний либеральный подход абсолютно вредительский и он наносит огромный ущерб нашему обществу, нашим детям, всем гражданам. Вот представьте себе обобщенную картину – возможно она многим покажется утрированной, но обществу следует объяснить как можно более доступно – человек входит в категорию социально незащищенных, получает пособие от государства, тратит его то на онлайно-казино, то на наркотики. Может быть это немного обобщенная картина, но мы такое повсеместно видим. И это настоящая трагедия» - заявил глава правительства.





По его словам, государство должно вмешаться ля того, чтоб уменьшить доступность психотропных медикаментов и таблеток, которые употребляют, в том числе и молодые люди.



«Поэтому контроль будет максимально ужесточен. Аптеки, которые без рецептов продают психотропные лекарства и тем самым губят молодежь, должны прекратить работу. Когда мы видим, как часть общества идет неправильным путем, у государства есть своя ответственность помочь им выбрать правильный путь. Кроме того, мы должны начать развитие навыков и возможностей наркозависимых граждан, чтоб они могли заниматься чем-то полезным» - заявил Ираклий Гарибашвили.



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