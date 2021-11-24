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Украинский адвокат пока безрезультатно пытается увидеться с Михеилом Саакашвили
24.11.2021 14:24
Навестить в Горийском военном госпитале бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили прибыл его украинский адвокат Евгений Грушовец. В эти минуты он пытается войти в клинику.
По заявлению Грушовца, пока ему не удается зайти к своему подзащитному и он не получил конкретного ответа, через какое время сможет встретиться с Михеилом Саакашвили.
В госпитале находится депутат Рады Украины Лиза Ясько.
Также в госпитале продолжают работать и члены государственного консилиума, созданного для мониторинга здоровья Михеила Саакашвили.
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