

Украинский адвокат пока безрезультатно пытается увидеться с Михеилом Саакашвили

24.11.2021 14:24





Навестить в Горийском военном госпитале бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили прибыл его украинский адвокат Евгений Грушовец. В эти минуты он пытается войти в клинику.



По заявлению Грушовца, пока ему не удается зайти к своему подзащитному и он не получил конкретного ответа, через какое время сможет встретиться с Михеилом Саакашвили.



В госпитале находится депутат Рады Украины Лиза Ясько.



Также в госпитале продолжают работать и члены государственного консилиума, созданного для мониторинга здоровья Михеила Саакашвили.



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