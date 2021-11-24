

В Грузии вносят изменения в Covid-регуляции

24.11.2021 15:33





Вакцинированные граждане Грузии, въезжающие в страну через сухопутную границу, освобождаются от обязательства сдавать PCR-тест. Об этом заявил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе. Брифинг прошел после очередного заседания совета.



Ранее граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации, могли вернуться на родину без PCR-теста только воздушным путем. В свою очередь лица, въезжающие в страну через сухопутные пропускные пункты, должны были либо сдать тест на третий день пребывания в Грузии, либо перейти на самоизоляцию.



По итогам заседания координационного совета было принято еще одно решение – с 1 декабря рестораны и другие заведения общественного питания смогут принимать гостей лишь при наличии у них т. н. «зеленых паспортов» (Covid-паспорт), но будет снято ограничение, которое предписывает им закрываться в 23:00.



Гибрадзе также сообщил о послаблениях в культурной сфере – в кинотеатры, театры и оперы будет допущено больше зрителей. Порог будет поднят с 30% до 50%.



Начальник оперативного штаба также напомнил, что «зеленый» статус дается человеку, который прошел полный курс вакцинации, перенес Covid-19, либо сдал тест на коронавирус (72 часа). «Зеленый паспорт» будет необходим для посещения ресторанов, кафе, баров – как открытых, так и закрытых площадок, а также кинотеатров, театров, опер, концертных залов, развлекательных центров, казино, игорных заведений, спа-салонов, спортзалов, отелей и горнолыжных курортов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





