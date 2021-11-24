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Граждан, вакцинированные в Грузии и въезжающие в страну через сухопутную границу, освобождаются от обязанности предъявлять PCR-тест
24.11.2021 15:49
Граждане Грузии, которые вакцинированы в Грузии и въезжают в страну через сухопутную границу, освобождаются от обязанности предъявлять PCR-тест.
Об этом заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Грузии Георгий Гибрадзе после заседания координационного совета.
«Для привитых людей снимается обязательство PCR-теста. Для воздушного [пути] обязательство PCR и так было снято», - отметил Гибрадзе.
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