

Граждан, вакцинированные в Грузии и въезжающие в страну через сухопутную границу, освобождаются от обязанности предъявлять PCR-тест

24.11.2021 15:49





Граждане Грузии, которые вакцинированы в Грузии и въезжают в страну через сухопутную границу, освобождаются от обязанности предъявлять PCR-тест.



Об этом заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Грузии Георгий Гибрадзе после заседания координационного совета.



«Для привитых людей снимается обязательство PCR-теста. Для воздушного [пути] обязательство PCR и так было снято», - отметил Гибрадзе.



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