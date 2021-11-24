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Грушовец: Дело политическое, потому что в Украине практически никто не сидит в тюрьме по статьям, по которым обвиняется Саакашвили
24.11.2021 15:54
Украинский адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Евгений Грушовец приехал в Гори. Он собирается войти в военный госпиталь для встречи с Саакашвили. По словам адвоката, дело Саакашвили носит политический характер.
«Это моя вторая попытка. Я адвокат из Украины. Я подписал контракт с Михеилом Саакашвили очень давно. Я работал с ним над различными проектами, включая случаи в Украине, в которых он пострадал. Это моя вторая попытка приехать в Тбилиси. Хорошо, что вчера нам разрешили въехать в страну для того, чтобы определить, как дальше строить его защиту. Считаю, что это политическое дело, потому что в Украине практически никто не сидит в тюрьме по статьям, обвинения по которым предъявлены Саакашвили.
Для меня очень важно встретиться с Михаилом, определиться с ним, что делать дальше, потому что есть разные варианты помощи, а без клиента мы ничего не можем сделать. При этом мы планируем развивать европейский вектор защиты, потому что в политических вопросах он не может ограничиваться территорией того или иного государства. Я надеюсь, что меня впустят в госпиталь и я встречусь с Михаилом. Мы определимся, как дальше будем ему помогать», — заявил Евгений Грушовец.
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