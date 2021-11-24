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Гамкрелидзе: Если мы все будем солидарны и носить маску, к январю мы спасем еще 200-300 жизней


24.11.2021   16:30


«Я часто отмечаю, что уровень масок у нас очень низкий и нет исполнения, что является одним из недостатков», — об этом после заседания Координационного совета заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, ответа нужно требовать от всех, кто несет ответственность за исполнение.

«Следует отметить, что принцип кнута и пряника сам по себе не работает. Прошло уже два года, и мы должны были научиться и понимать, что простую маску должны носить все. Если мы все будем солидарны и 90-95% людей будут носить маску, к январю мы спасем еще 200-300 жизней. Мы ведь можем понять, осознать и сделать. Принцип, по которому мы только штрафуем, не работает», — заявил Гамкрелидзе.

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