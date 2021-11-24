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Кому присваивается "зеленый статус"?


24.11.2021   16:31


Глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе пояснил, кому присваивается «зеленый статус».

«Я хочу еще раз уточнить, что такое «зеленый статус» и в каких учреждениях нам потребуется использовать «зеленый статус».

«Зеленый статус» присваивается человеку, который был полностью вакцинирован, т.е два раза привился, переболел коронавирусом, но с момента лабораторно подтвержденного случая должно пройти 14 дней. То есть, после выздоровления от ковида, т.н ограничения больше не существует, и человек будет постоянно иметь «зеленый статус».

Кроме того, если человек прошел ПЦР-тест в течение 72-х часов, либо экспресс-тест на антиген в течение последних 24-х часов, он является обладателем «зеленого статуса», — заявил Георгий Гибрадзе.

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