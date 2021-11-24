

Деканоидзе: Создание объективного правосудия и справедливого суда будет возможно только при отсутствии этой власти

24.11.2021 17:16





Несмотря на неоднократные высказывания со стороны международных партнеров, «Грузинская мечта» продолжает процесс избрания судей - мы не намерены прекращать бойкот, - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, создание объективного правосудия и справедливого суда будет возможно только при отсутствии этой власти.



«Фракция «Национального движения» и наша партия находятся в парламентском бойкоте, и, реально, несмотря на неоднократные обличения со стороны наших международных партнеров в связи с назначением судей, «Грузинская мечта» продолжает это действие, что подразумевает избрание тех судей, которые являются очень близкими слугами режима. Соответственно, объективное правосудие, создание справедливого суда будет возможно только лишь при отсутствии этой власти, а это подразумевает, что это правительство должно быть удалено от власти - мы не собираемся прекращать бойкот», - сказала Деканоидзе.









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