

Полномочия столичного правительства приостановлены

24.11.2021 17:18





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, с сегодняшнего дня полномочия правительства Тбилиси приостановлены. Об этом Каладзе сказал в ходе видеовключения в соцсети.



По словам Кахи Каладзе, в ближайшем будущем обновленный состав тбилисского правительства будет представлен на утверждение столичному сакребуло (городскому собранию).



«Сегодня должно было состояться заседание правительства столицы, но у нас другое положение. Как вы знаете, я имею честь быть мэром Тбилиси, избранным на второй срок. Большое спасибо за это каждому тбилисцу, всем, кто меня поддержал! Также спасибо всем тем, кто был включен в эту избирательную кампанию и стоял с нами рядом.



Кроме того, сообщаю, что с сегодняшнего дня полномочия правительства Тбилиси приостановлены. Совсем скоро мы представим сакребуло свою команду, большинство членов которой вам хорошо знакомы, однако состав правительства также будет обновлен. Так что правительство столицы скоро снова встанет на службу Тбилиси на новый срок и при полных полномочиях», - отметил Каха Каладзе.



По его словам, следующие четыре года он будет мэром для всех, вместе со своей командой, вновь продолжит работать в 24-часовом режиме и заниматься проблемами города.









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