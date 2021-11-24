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Марина Кальюранд: Я очень надеюсь, что Саакашвили не возобновит голодовку
24.11.2021 17:19
«Я очень надеюсь, что Саакашвили не возобновит голодовку и не сделает ничего, что воспринимается как провокация», — заявила европарламентарий Марина Кальюрандпосле встречи с парламентской делегацией Грузии.
Она сообщила, что во время встречи речь зашла и о Михаиле Саакашвили.
«Я приветствую прекращение голодовки Михеилом Саакашвили и всех, кто посоветовал ему прекратить эту форму протеста. Мы все — люди, здоровье важнее всего, и мы не хотим, чтобы кто-то страдал. Я очень надеюсь, что бывший президент Грузии не вернется к голодовке после того, как получит все необходимые медицинские услуги во время реабилитации.
Сегодня очень важно, что Саакашвили находится в соответствующей больнице, приемлемой для него, он согласился на перевод и доволен медицинскими услугами и медперсоналом. Желаю ему скорейшего выздоровления и реабилитации, очень надеюсь, что он не возобновит голодовку. Я очень надеюсь, что Саакашвили не сделает ничего, что воспринимается как провокация. Поверьте, вам не нужны провокации, вам не нужна поляризация. Грузии нужны мир, стабильность, реформы», — сказала депутат Европарламента телеканалу «Имеди».
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