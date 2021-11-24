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Премьер Грузии: Регуляции игорного бизнеса не затронут спортивные ставки


24.11.2021   17:22


По заявлению премьр-министра Ираклия Гарибашвили, анонсированные им регуляции онлайн-казино не затронут спортивные ставки. Об этом он заявил в эфире Общественного вещателя Грузии, передает Netgazeti.

Он пообещал, что через неделю министр финансов представит видение правительства по дальнейшим шагам в этом направлении.

Общие черты плана по регуляции уже анонсированы: повысить налоги для онлайн-казино, запретить их рекламу и запретить играть гражданам до 25 лет.

Что касается спортивных ставок, то они, по словам премьера, тронуты не будут. Он отметил, что не является специалистом в этой области, но выразил мнение, что регулировать вопрос ставок можно по примеру Европы.

Премьер также анонсировал, что запрет на игру для граждан до 25 лет распространится не только на онлайн-казино, но и на обычные игорные залы. Вводить другие ограничения для обычных игорных залов не планируется, пояснил премьер.

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