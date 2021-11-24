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Марина Кальюранд: Мы обсудили с грузинскими депутатами европейский путь Грузии
24.11.2021 17:28
«Было очень приятно и убедительно, что «Грузинская мечта» не ставит под сомнение европейский путь», — сказала депутат Европарламента Марина Кальюранд после встречи с парламентской делегацией Грузии. Она отметила, что после выборов для Грузии важно вернуться к нормальной политической жизни.
«Мы обсудили с грузинскими депутатами европейский путь Грузии. Было очень приятно и убедительно, что «Грузинская мечта» не ставит под сомнение европейский путь. Более того, проводится большая работа по сближению Грузии с ЕС посредством реформ. Как я уже говорила раннее, выборы закончились, и теперь стране пора вернуться к нормальной политической жизни и нормальной работе. Я имею в виду полноценную работу парламента Грузии», — сказала депутат Европарламента в эфире телеканала «Имеди».
По словам Марины Кальюранд, сейчас не время бойкотировать парламент и пленарные заседания.
«Мы советуем «Грузинской мечте» работать со всеми оппозиционными партиями, которые готовы к сотрудничеству. Диалог обязателен. Пришло время обсудить важные для Грузии вопросы. Это — европейская интеграция, экономика, социальные вопросы, пандемия, множество проблем, созданных коронавирусом», — заявила Марина Кальюранд.
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