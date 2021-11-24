

При пересечении сухопутной границы Грузии вакцинированным гражданам страны не придется предъявлять PCR-тест

24.11.2021 17:37





По решению правительства Грузии, при пересечении сухопутной границы Грузии привитым от ковида гражданам Грузии не придется предъявлять PCR-тест.



Данная регуляция действовала только на сухопутной границе.



Вакцинированные лица прибывшие в страну по воздуху не были обязаны предъявлять PCR-тест.





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