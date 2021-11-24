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При пересечении сухопутной границы Грузии вакцинированным гражданам страны не придется предъявлять PCR-тест


24.11.2021   17:37


По решению правительства Грузии, при пересечении сухопутной границы Грузии привитым от ковида гражданам Грузии не придется предъявлять PCR-тест.

Данная регуляция действовала только на сухопутной границе.

Вакцинированные лица прибывшие в страну по воздуху не были обязаны предъявлять PCR-тест.

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