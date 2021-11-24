|
|
|
При пересечении сухопутной границы Грузии вакцинированным гражданам страны не придется предъявлять PCR-тест
24.11.2021 17:37
По решению правительства Грузии, при пересечении сухопутной границы Грузии привитым от ковида гражданам Грузии не придется предъявлять PCR-тест.
Данная регуляция действовала только на сухопутной границе.
Вакцинированные лица прибывшие в страну по воздуху не были обязаны предъявлять PCR-тест.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна