

Какие ограничения на работу кафе и ресторанов остаются в силе с 1 декабря?

24.11.2021 19:09





С 1 декабря в Грузии отменяются ограничения для кафе и ресторанов, касающиеся обязательного прекращения работы к 23:00. В правительстве заявляют , что это стало возможным благодаря внедрению концепции «зеленых паспортов».



Между тем пока остается в силе правило, согласно которому, владельцы ресторанов обязаны следить, чтобы за одним столом не сидело более шести человек.



Это ограничение также может быть пересмотрено если новое правило «зеленых паспортов» не будет массово нарушаться, заявила сегодня на брифинге министр экономики Натия Туранава.



«Пока что мы оставили эту часть без изменений: давайте все посмотрим, как будет работать и насколько точно будет выполняться правило «зеленого паспорта», не будет ли масштабных нарушений», пояснила Турнава.



Министр выразила уверенность, что ресторанная индустрия отнесется к нововведению очень серьезно, и станет союзником правительства в процессе внедрения и реализации этой новой реформы.



«В общественных интересах, а также в интересах этой индустрии, стать более «зеленой» и безопасной. После этого уже можно думать о других ограничениях.



Приближается Новый год, конечно, есть над чем подумать, но до тех пор, я думаю, достаточно и той либерализация, которую мы хотим допустить с 1 декабря», — подчеркнула министр.



По ее словам, сейчас ведется работа с ресторанной индустрией, чтобы процесс проверки «зеленых паспортов» у посетителей проходил максимально быстро и просто.



Турнава не исключает, что на первом этапе, после того как система заработает, будут и технические сбои, но министерство будет поддерживать связь с Минздравом и группой, которая работала над созданием аппликации, чтобы своевременно решить возникшие трудности.



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