

Саакашвили требует впустить врачебный совет, созданный «Эмпатией» - адвокат

24.11.2021 21:27





Саакашвили требует, чтобы обязательно и незамедлительно вошел врачебный совет, созданный центром «Эмпатия» - процесс восстановления физического начат, однако процесс ментального восстановления, который гораздо сложнее, требует своевременного и квалифицированного вмешательства, - об этом сообщил журналистам адвокат бывшего президента Михеила Саакашвили Ника Гварамия после посещения экс-президента в Горийском военном госпитале.



По его словам, Михеил Саакашвили слаб, это выражается в том, что ему трудно говорить и ходить.



«Саакашвили требует, чтобы обязательно и немедленно вошел врачебный совет, созданный центром «Эмпатия». Я не могу ставить диагноз, однако как только ушла первичная слабость, что было очень заметно, на передний план вышло и стало отчетливым нервное состояние, отражающее его стрессовое состояние. Тяжелее всего сейчас - это чувствуется по его речи, коммуникации, при ходьбе, в комиссии г-жи Мариам Джишкариани есть неврологи, психологи и психотерапевты. Поэтому очень важно, чтобы зашел альтернативный консилиум. Михеил Саакашвили слаб, несмотря на то, что ему проводится необходимое лечение. Процесс восстановления физически начался, однако процесс ментального восстановления, который гораздо сложнее и может протекать не столь зримо, и мы никогда не сможем этого понять по анализам, требует своевременного и квалифицированного вмешательства», - сказал Ника Гварамия.



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