

Очная встреча с Зурабом Абашидзе планируется весной 2022 года - пресс-служба Карасина

24.11.2021 21:32





Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе договорились весной 2022 года провести очную встречу, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе российского сенатора по итогам их переговоров в формате видеоконференции в среду.



«Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка», - говорится в сообщении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





