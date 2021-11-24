|
|
|
Очная встреча с Зурабом Абашидзе планируется весной 2022 года - пресс-служба Карасина
24.11.2021 21:32
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе договорились весной 2022 года провести очную встречу, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе российского сенатора по итогам их переговоров в формате видеоконференции в среду.
«Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе весной 2022 года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка», - говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна