

Гиули Аласания: Психологический настрой Михаила Саакашвили очень тяжелый

24.11.2021 21:53





Психологический настрой Михеила Саакашвили очень тяжелый, потому что он перенес очень серьезную психологическую травму, — сказал журналистам мама экс президента Грузии Гиули Аласания после посещения Михеила Саакашвили в госпитале Гори.



Представители СМИ интересовались его тяжелым психологическим состоянием, о чем говорил и его украинский адвокат.



«Человек находится в подавленном состоянии, он не тот , каким мы его знали прежде. Главный мессидж, и это не мое желание, а мы все — вы, мы, все общество должны продолжать действовать, чтобы как-то вывести этого человека на свободу, другого выхода нет. Я сейчас, например, поражаюсь знаете чему? Вчера я вдруг услышала заявление от одного мудрого человека, что оказывается, вот, эта 50-дневная голодовка нанесла ущерб оппозиционному движению, представляете? Кто-нибудь где-нибудь слышал такой исторический факт, что героизм героя навредил какому-либо движению? Кто-нибудь слышал о таком? Вот в такой ситуации мы находимся», — сказала мама Михеила Саакашвили, не назвав упомянутого политика.



Гиули Аласания также ответила на вопрос, как она видит пути освобождения Михеила Саакашвили.



«Я не знаю путей, я знаю, что необходима активность всего общества и безотлагательный действия, без какого-либо перерыва, как вчера нас призывал тот человек. Оказывается, что общество настолько устало от этой голодовки, что теперь нужно лежать на боку и долго отдыхать», — сказал Гиули Аласания.



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