

НПО: Призываем парламент отказаться от назначения судей Верховного суд

25.11.2021 11:05





Коалиция «За независимое и прозрачное правосудие» считает неоправданным начало парламентом собеседований с кандидатами в судьи Верховного суда, - об этом говорится в заявлении коалиции, которым она откликается на процесс начала в парламенте Грузии собеседований с кандидатами в судьи Верховного суда.



Согласно заявлению, действующий порядок отбора / назначения судей не может обеспечить проведение конкурса свободно от партийного влияния, а предыдущие случаи отбора показывают, что кандидаты не оцениваются согласно их квалификации и профессиональной добросовестности. Кроме того, Высший совет юстиции нарушил установленный законом срок выдвижения кандидатов.



Коалиция призывает парламент Грузии отказаться от назначения судей Верховного суда до тех пор, пока не будет проведена системная реформа правосудия и не будет обязательным принятие решения по этому вопросу политическим консенсусом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





