

Обращение Михеила Саакашвили к грузинскому обществу

25.11.2021 11:12





Большое вам спасибо за спасение моей жизни. Путин руками Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность Нино Ломджарии, если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло.



Взяв меня в заложники, полностью запретив связи с общественностью, сознательно нарушив все мои законные права, меня хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима.



В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать.



Тем не менее, дайте мне право на несправедливый суд и право присутствовать на моих судебных процессах, где я буду говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками.



Совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с режимом - это массовые мирные митинги. Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины, которое принесет свободу не только мне, но и всем незаконно перемещенным лицам.



Чтобы развеять спекуляции, распространяемые службой безопасности, а также оставить больше возможностей для маневра и больше возможностей сосредоточиться на главном вопросе оппозиционными партиями, я считаю, что работать над моим освобождением нужно инициативной группе, которая единолично будет координировать текущую кампанию.



Напомню, я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого.



Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой.

Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность



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