

Парламентская делегация Грузии примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза

25.11.2021 11:14





Делегация парламента Грузии во главе с Кахой Кучава примет участие в Ассамблее Межпарламентского союза, которая состоится 25-30 ноября в Мадриде, столице Испании.



Как сообщает пресс-служба парламента, Каха Кучава выступит перед Ассамблеей.



В ходе визита запланированы двусторонние встречи делегации с представителями Европы, Южной Америки, Африки и Азии.



Основной темой и целью встреч станет укрепление суверенитета и территориальной целостности Грузии и успешная реализация политики непризнания оккупированных регионов, а также мобилизация поддержки международного сообщества по вопросам, важным для безопасности и развития Грузии.



В состав делегации войдут председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, первый заместитель председателя комитета по окружающей среде и природным ресурсам Хатия Цилосани и член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.



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