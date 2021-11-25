

Элене Хоштария: Срочно расследуйте причины его смерти!

25.11.2021 11:23





Лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария отреагировала в соцсети на факт смерти Нугзара Путкарадзе.



По её словам, необходимо немедленно расследовать причины смерти депутата.



«Завтра наш голос должны услышать и в Тбилиси!



Председатель Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе должен подать в отставку!



Срочно расследуйте дело о давлении и угрозах в отношении Нугзара Путкарадзе и причины его смерти!



Наказать всех причастных к этому делу!



25 ноября, 12:00, собираемся у офиса «Грузинской мечты» (пл. Ираклия II N3).





Аудиозаписи, опубликованные сегодня "Единым национальным движением", подтверждают, что власть и приближенные к ней люди пытались подкупить и запугать члена сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе.



Нугзар Путкарадзе скончался через несколько дней после этого инцидента. После его смерти оппозиция потеряла большинство в сакребуло Батуми.



Власть «Грузинской мечты» должна знать, что мы не боимся, протест не прекратится и никто не останется один перед насильственной системой!



#пора действовать», - написала в соцсети Элене Хоштария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





