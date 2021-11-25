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Элене Хоштария: Срочно расследуйте причины его смерти!


25.11.2021   11:23


Лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария отреагировала в соцсети на факт смерти Нугзара Путкарадзе.

По её словам, необходимо немедленно расследовать причины смерти депутата.

«Завтра наш голос должны услышать и в Тбилиси!

Председатель Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе должен подать в отставку!

Срочно расследуйте дело о давлении и угрозах в отношении Нугзара Путкарадзе и причины его смерти!

Наказать всех причастных к этому делу!

25 ноября, 12:00, собираемся у офиса «Грузинской мечты» (пл. Ираклия II N3).


Аудиозаписи, опубликованные сегодня "Единым национальным движением", подтверждают, что власть и приближенные к ней люди пытались подкупить и запугать члена сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе.

Нугзар Путкарадзе скончался через несколько дней после этого инцидента. После его смерти оппозиция потеряла большинство в сакребуло Батуми.

Власть «Грузинской мечты» должна знать, что мы не боимся, протест не прекратится и никто не останется один перед насильственной системой!

#пора действовать», - написала в соцсети Элене Хоштария.

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