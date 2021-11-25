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Элене Хоштария: Срочно расследуйте причины его смерти!
25.11.2021 11:23
Лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария отреагировала в соцсети на факт смерти Нугзара Путкарадзе.
По её словам, необходимо немедленно расследовать причины смерти депутата.
«Завтра наш голос должны услышать и в Тбилиси!
Председатель Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе должен подать в отставку!
Срочно расследуйте дело о давлении и угрозах в отношении Нугзара Путкарадзе и причины его смерти!
Наказать всех причастных к этому делу!
25 ноября, 12:00, собираемся у офиса «Грузинской мечты» (пл. Ираклия II N3).
Аудиозаписи, опубликованные сегодня "Единым национальным движением", подтверждают, что власть и приближенные к ней люди пытались подкупить и запугать члена сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе.
Нугзар Путкарадзе скончался через несколько дней после этого инцидента. После его смерти оппозиция потеряла большинство в сакребуло Батуми.
Власть «Грузинской мечты» должна знать, что мы не боимся, протест не прекратится и никто не останется один перед насильственной системой!
#пора действовать», - написала в соцсети Элене Хоштария.
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