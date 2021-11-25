

В Мартвили обрушился потолок недавно отремонтированной школы

25.11.2021 11:31





В недавно отремонтированной школе в селе Ледгебе Мартвильского муниципалитета обвалился потолок.



Инцидент произошел во время урока.



В результате инцидента никто не пострадал.



Как известно, ремонтные работы в школе завершились месяц назад.



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