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В Мартвили обрушился потолок недавно отремонтированной школы
25.11.2021 11:31
В недавно отремонтированной школе в селе Ледгебе Мартвильского муниципалитета обвалился потолок.
Инцидент произошел во время урока.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как известно, ремонтные работы в школе завершились месяц назад.
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