

В Грузии зафиксированы 5 тысяч случаев реинфицирования коронавирусом

25.11.2021 12:07

Новости-Грузия



На конец сентября в Грузии были зафиксировано пять тысяч случаев реинфицирования, то есть повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Он также отметил, что в Грузии до сих пор не выявили ни одного случая инфицирования новой разновидностью коронавируса — штаммом мю.



«Все случаи коронавируса, которые фиксируются в Грузии, пока относятся к дельта штамму», — подтвердил Гамкрелидзе.



Главный эпидемиолог напомнил, что процент ношения масок в Грузии упал до 30%-40% и очень важно поднять этот показатель до 90-95%. Он убежден, что только это и вакцинация может улучшить эпидситуацию.



«Принцип кнута уже не работает. Прошло два года, мы должны научиться соблюдать это простое правило и носить маску», — сказал Гамкрелидзе.



Высокий процент ношения масок поможет только до января сохранить 200-300 жизней, сказал эпидемиолог.



В Грузии в последнее время ежедневно фиксируется до 5-6 тысяч новых случаев заражения и до 70 и более смертей. По показателю смертей от коронавируса на 1 миллион населения Грузия входит в пятерку самых неблагополучных стран мира.



К этому добавляется и нежелание граждан прививаться — вместо запланированных 60% в Грузии двумя дозами все еще привито только 34,5% взрослого населения страны.



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