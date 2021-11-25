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Карл Харцель: Важно личное присутствие Саакашвили на суде
25.11.2021 12:47
Приветствую те действия, которые несколько дней были осуществлены в связи со здоровьем Михеила Саакашвили. Так же рад информации, что процесс его выздоровления идет в верном направлении, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
По его словам, перевод экс-президента Грузии в Горийский военный госпиталь не означает, что все закончилось.
«Это фундаментальный вопрос. Разумеется, это не означает, что все закончилось. Мы продолжим наблюдать за ситуацией в плане соблюдения его фундаментальных прав, в частности, речь идет о праве на защиту его личной информации и достоинства, а также мы будем следить и за правовыми процессами. Важно его личное присутствие на суде, это предполагается не только законом Грузии, а и Европейской конвенцией по правам человека. Надеюсь, что существующий импульс развития событий позволит всем сторонам думать о сохранении этого импульса и продвижении дела», - отметил посол.
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