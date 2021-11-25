

Басилая: Саакашвили очень хочет присутствовать на процессах

25.11.2021 12:48





По заявлению адвоката бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Беки Басилая, если состояние здоровья позволит Саакашвили, то он будет присутствовать на собственном судебном процессе, который назначен на 29 ноября.



Как заявил Басилая «IPN», Михеил Саакашвили является жертвой политической мести.



«Управляемый Бидзиной Иванишвили суд сделал все для того, чтобы Михеил Саакашвили не имел возможности предстать перед грузинским народом, поскольку приговор суда выносится от имени грузинского народа. Источником власти в Грузии является народ, а для грузинского народа Михеил Саакашвили – жертва политической мести, а не субъект абсурдных обвинений. В этой ситуации, очень важны активность гражданского общества и международное давление, на фоне чего появилось окно для того, чтобы Михеил Саакашвили был переведен в суд, о чем мы говорим с первого же дня. Надеюсь, что 29 ноября эта возможность будет реализована.



Михеил Саакашвили очень хочет присутствовать на процессах, рассмотрениях. Соответственно, надеемся, что физическое состояние позволит ему это», - заявил Басилая.



Для справки, Михаил Сакашвили в своем письме из Горийского военного госпиталя говорит о предоставлении ему «хотя бы права на несправедливый суд и возможности присутствовать на собственных процессах, где он будет говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками».



Между тем, несколько дней назад министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что по вопросу присутствия Саакашвили на судебных процессах было два фактора – безопасность и состояние здоровья, и как только риски будут исключены, Пенитенциарная служба сможет переводить его в зал суда.



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