

Кандидат в судьи Верховного суда отрицает наличие «клана» в судебной системе Грузии

25.11.2021 13:20





Кандидат в судьи Верховного суда Грузии Геннадий Макаридзе не разделяет мнение о том, что в судебной системе дейсивует «клан» судей, передает Netgazeti.



«Постоянно говорится о наличии влиятельной группы. Даже появился термин «клан», но ни в одном заявлении не было основания, которое вынудило бы думать, что это объективно так», — так кандидат ответил на вопрос депутата Левана Иоселиани, который выступает против бессрочного назначения судей Верховного суда.



НПО и оппозиционные политики Грузии давно говорят о наличии в судебной системе страны влиятельного «клана судей». Его лидерами называют Михеила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе.



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