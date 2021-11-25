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Кандидат в судьи Верховного суда отрицает наличие «клана» в судебной системе Грузии


25.11.2021   13:20


Кандидат в судьи Верховного суда Грузии Геннадий Макаридзе не разделяет мнение о том, что в судебной системе дейсивует «клан» судей, передает Netgazeti.

«Постоянно говорится о наличии влиятельной группы. Даже появился термин «клан», но ни в одном заявлении не было основания, которое вынудило бы думать, что это объективно так», — так кандидат ответил на вопрос депутата Левана Иоселиани, который выступает против бессрочного назначения судей Верховного суда.

НПО и оппозиционные политики Грузии давно говорят о наличии в судебной системе страны влиятельного «клана судей». Его лидерами называют Михеила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе.

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