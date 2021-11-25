

TI: Компании, пожертвовашие «Мечте» крупные суммы получили госконтракты на 33 млн. лари

25.11.2021 13:28





По заявлению Transparency International Georgia (TI), с 1 июня 2020 года до 15 сентября 2021 государство оформило до 4500 контрактов на упрощенные закупки, общая стоимость которых составила 125 млн. лари.



При этом, контракты на 33,8 млн. лари получили компании, которые жертвовали крупные суммы «Грузинской мечте» и президентской кампании Саломе Зурабишвили.



По данным TI, за 2016-2021 год 31 одна компания и одно физическое лицо пожертвовали правящей партии более 1 млн. лари.



В организации считают, что заключение контрактов с компаниями, которые жертвуют правящей партией, дает повод подозревать наличие коррупции.



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