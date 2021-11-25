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Акция протеста проходит перед Домом правительства Аджарии


25.11.2021   13:32


Лидеры различных оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста перед Домом правительства Аджарии.

Они требуют отставки председателя правительства Аджарской Автономной Республики.

По их мнению, Торнике Рижвадзе должен уйти в отставку за то, что использовал подкуп и шантаж.

Собравшиеся требуют расследовать дело о давлении и угрозах в отношении новоизбранного депутата Батумского горсовета от партии ЕНД Нугзара Путкарадзе.

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