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Акция протеста проходит перед Домом правительства Аджарии
25.11.2021 13:32
Лидеры различных оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста перед Домом правительства Аджарии.
Они требуют отставки председателя правительства Аджарской Автономной Республики.
По их мнению, Торнике Рижвадзе должен уйти в отставку за то, что использовал подкуп и шантаж.
Собравшиеся требуют расследовать дело о давлении и угрозах в отношении новоизбранного депутата Батумского горсовета от партии ЕНД Нугзара Путкарадзе.
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