

Акция протеста проходит перед Домом правительства Аджарии

25.11.2021 13:32





Лидеры различных оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста перед Домом правительства Аджарии.



Они требуют отставки председателя правительства Аджарской Автономной Республики.



По их мнению, Торнике Рижвадзе должен уйти в отставку за то, что использовал подкуп и шантаж.



Собравшиеся требуют расследовать дело о давлении и угрозах в отношении новоизбранного депутата Батумского горсовета от партии ЕНД Нугзара Путкарадзе.



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