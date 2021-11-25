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Саакашвили призывает создать общественный комитет по его освобождению
25.11.2021 14:27
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили призывает в ближайшие дни создать общественный комитет по его освобождению. При этом политик надеется, что и его партия «Единое национальное движение» продолжит работать в этом направлении с той же энергией.
В своей записке, переданной из горийского госпиталя, Саакашвили поблагодарил другие политические силы и отдельных лиц за активность. Это, по его словам, «неизбежно вызовет волну активности среди более широких масс». Он призвал их присоединиться ко множеству разных акций, добавив, что нужно готовиться к большому общенациональному митингу в декабре.
«Во время «судебного» процесса, назначенного на 29 [ноября], прошу вас собраться перед зданием суда. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать его как место нашей встречи», — говорится в заявлении Саакашвили.
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