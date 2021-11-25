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Фонд Карнеги оценил страны, приглашенные в США на Саммит демократии
25.11.2021 14:58
Carnegie Endowment (фонд Карнеги) выпустил публикацию о странах, приглашенных президентом США Джо Байденом на Саммит демократии запланированный на 9-10 декабря. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Команда Байдена планирует, что саммит в декабре станет первым шагом в объявленном администрацией США «году действий».
В материале страны-участницы форума оцениваются по степени свободы и демократии, а также упоминается причина, по которой та или иная страна была приглашена на Саммит демократии.
Оценки стран основаны на отчете Freedom House за 2021 год.
К тому же автор публикации Стивен Фельдстайн отмечает, что при отборе участников учитывалась региональная динамика, а также стратегические интересы США.
В списке приглашенных государств — либеральные страны со слабой демократией и несколько стран авторитарного характера, таких как Демократическая Республика Конго и Пакистан, отмечается в публикации.
Из приглашенных стран 72 оценены как «свободные» или полностью демократические, 31 — «частично свободные» и 3 — «несвободные».
Грузия в публикации упоминается в числе «частично свободных» стран.
Также, согласно проекту «Виды демократии» (V-Dem), Грузия была названа одной из «ведущих демократизирующихся стран». В эту же группу входят Армения, Эквадор и Нигер.
Согласно статье, Пакистан, Филиппины и Украина — несовершенные демократии с эндемической коррупцией и нарушениями верховенства закона. Вместе с тем, они являются важными партнерами США, когда речь идет о противодействии влиянию Китая (Филиппины), России (Украина) или помощи в борьбе с терроризмом (Пакистан).
В выборе некоторых стран свою роль сыграл и «демократический критерий непричинения вреда». Например, администрация Байдена не пригласила на саммит Венгрию и Турцию, что может основываться на том факте, что Байден не желает вносить свой вклад в шанс переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается в публикации.
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