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Народный защитник призывает парламент приостановить процесс избрания судей
25.11.2021 15:02
Народный защитник Грузии Нино Ломджария призывает парламент приостановить процесс избрания судей Верховного суда.
В связи с этим омбудсмен распространяет заявление. Как заявляет Нино Ломджария, решающее значение имеет фундаментальное реформирование Высшего совета юстиции, до этого же, избрание судей в Верховный суд – это лишь шаг, направленный на усиление влиятельной группы судей.
«Опять-таки обращаюсь к парламенту Грузии и призываю его приостановить процесс избрания судей Верховного суда и начать работу над коренной реформой Высшего совета юстиции, что имеет решающее значение для здорового функционирования системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд», - говорится в заявлении омбудсмена.
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