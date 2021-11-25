

Народный защитник призывает парламент приостановить процесс избрания судей

25.11.2021 15:02





Народный защитник Грузии Нино Ломджария призывает парламент приостановить процесс избрания судей Верховного суда.



В связи с этим омбудсмен распространяет заявление. Как заявляет Нино Ломджария, решающее значение имеет фундаментальное реформирование Высшего совета юстиции, до этого же, избрание судей в Верховный суд – это лишь шаг, направленный на усиление влиятельной группы судей.



«Опять-таки обращаюсь к парламенту Грузии и призываю его приостановить процесс избрания судей Верховного суда и начать работу над коренной реформой Высшего совета юстиции, что имеет решающее значение для здорового функционирования системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд», - говорится в заявлении омбудсмена.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





