

«Мы должны подготовить одну большую общенациональную акцию» - еще одно письмо Михаила Саакашвили

25.11.2021 15:13





Бывший президент Михеил Саакашвили распространил в социальной сети еще одно письмо, в котором обратился к общественности.



Саакашвили в очередной раз призвал своих сторонников к постоянным митингам и разъяснил свое вчерашнее заявление.



«Я надеюсь, что в ближайшие дни будет создан общественный комитет по моему освобождению. Я благодарен за активность со стороны других партий и отдельных лиц, и это неизбежно приведет к волне активности со стороны более широкой общественности. Мы просим провести много разных акций, и нам нужно готовиться к одному большому общенациональному митингу в декабре.



На «суде», назначенном на 29-е число, прошу собраться в этот день. Все мы знаем, что этот суд - фарс, но мы можем использовать его как место встреч», - написал Михеил Саакашвили в письме.



Вчера, 24 ноября Михеил Саакашвили опубликовал письмо, в котором говорится, что инициативной группе следует разработать кампанию по его освобождению, которая, с одной стороны, будет учитывать общую политическую линию оппозиции, а, с другой стороны, будет координировать текущую кампанию.



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