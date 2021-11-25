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Центр по контролю над заболеваниями отчитался о работе за 2 года
25.11.2021 15:13
Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения представил отчет о работе за 2 года. Мероприятие открыла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Основными темами отчета стали мероприятия, проводимые в направлении борьбы с новым коронавирусом, введения мер по снижению инфекционных заболеваний, а также распространения инвалидности и смертности, лабораторная деятельность и дальнейшее развитие электронных информационных систем общественного здравоохранения.
В своем выступлении глава минздрава отметила деятельность Центра и рассказала о планах. Тикарадзе подчеркнула, что центром проводятся эффективные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения.
Сам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, выступая сказал, что что пандемия еще долго продлится и для управления ею требуются значительные финансовые ресурсы.
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