

Центр по контролю над заболеваниями отчитался о работе за 2 года

25.11.2021 15:13





Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения представил отчет о работе за 2 года. Мероприятие открыла министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Основными темами отчета стали мероприятия, проводимые в направлении борьбы с новым коронавирусом, введения мер по снижению инфекционных заболеваний, а также распространения инвалидности и смертности, лабораторная деятельность и дальнейшее развитие электронных информационных систем общественного здравоохранения.



В своем выступлении глава минздрава отметила деятельность Центра и рассказала о планах. Тикарадзе подчеркнула, что центром проводятся эффективные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения.



Сам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, выступая сказал, что что пандемия еще долго продлится и для управления ею требуются значительные финансовые ресурсы.



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