

Саакашвили не согласен с мнением сына о том, что в оппозиции желают его смерти

25.11.2021 15:20





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не согласен с мнением своего старшего сына о том, что некоторые представители оппозиции предпочли бы, что бы видеть третьего президента мертвым. Об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.



«Меня это очень беспокоит и это правда ужасающе, когда я слышу и со стороны оппозиции разговоры об этом — вот, вы не знаете что произойдет, что мы устроим … Фактически, вольно или невольно, у некоторых возникает потребность — вот, как же будет круто, если это [смерть Саакашвили] действительно произойдет. Вот тогда мы провернем крутые дела и покажем им [власти], где раки зимуют. Я не говорю ничего конспирологического, даже по телеканалам видно, что в некоторых проявилась эта тенденция, и что возможно действительно им предпочтительней что бы он был мертв, больше чем жив», — заявил Эдуард Саакашвили в интервью изданию «Радио Свобода».



Именно касательно этой реплики сделал разъяснение Гварамия. По словам адвоката, он сделал это по просьбе Михеила Саакашвили.



«Его сын говорил, что некоторые хотят его смерти, возможно так. Сам Миша попросил разъяснить, что его сын — совершеннолетний человек, у него свои восприятия и позиции, которые он фиксирует без согласия с отцом.



Сам он так не считает и не видит людей, которые допускают достижение какого-то блага за счёт его смерти. От сына он, понятное дело, не намерен отмежевываться. Наоборот, говорит, что рад, что тут дал интервью», — заявил Гварамия.



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