

Глава Минздрава Грузии: Мы во всем особенные, у нас два «зеленых паспорта»

25.11.2021 15:58





«Мы во всем особенные», — так министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе ответила на вопрос про бессрочные «зеленые паспорта».



С первого декабря в Грузии для посещения ряда учреждений понадобится «зеленый паспорт», свидетельствующий о вакцинации гражданина или о перенесенной ковид-инфекции за последние шесть месяцев. Однако, в отличие от европейского опыта, в Грузии не будет действовать срок в шесть месяцев и «зеленый паспорт» получат даже те, кто перенес ковид ранее, чем за шесть месяцев до его выдачи.



«Такой особой страны как Грузия в мире нет, мы особенны и исходя из этого, отличаемся двумя зелеными паспортами, бессрочным паспортом. Все это наверно исходит из нашей генетики и характера. Мы все грузины, не думаю, что кто-то этому удивится.



Я лично считаю, что важно, чтобы общество поэтапно привыкло к важным изменениям, протекающим в мире. На фоне напряженной социальной, экономической и эпидемиологической обстановки, наверно неплохо, что у наших граждан будет больше гибкости», — заявила министр.



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