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Вильнюс изучает возможность подать иск против Беларуси по вопросу ответственности за миграционный кризис
25.11.2021 16:10
25 ноября министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска в эфире радиостанции «Žiniu Radijas» заявила, что официальный Вильнюс прорабатывает вопрос обращения в международные судебные инстанции по поводу ответственности за миграционный кризис, спровоцированный, властями Беларуси.
«Этот вопрос анализируется как отдельными министерствами, так и на уровне кабинета министров. Важно определиться, против кого мы будем выступать: лично против Лукашенко, который координирует все происходящее на границе, или будем говорить об ответственности государства» - заявила Добровольска.
По словам министра, «…задачей Литвы является сбор доказательств и идентификация для ЕС того, что происходит в Беларуси. Необходимо показать, что все это является сознательно организованным процессом, и тогда можно будет оценить ответственность в международном масштабе».
Напомним, что ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс рассматривает возможность обращения в Европейский суд, чтобы тот возбудил дело против властей Беларуси в связи спровоцированным ими миграционным кризисом.
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