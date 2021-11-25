

Саакашвили – Прошу 29-го собраться у суда на намеченный «судебный» процесс

25.11.2021 16:45





Прошу 29-го собраться у суда на намеченный «судебный» процесс. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца, - об этом пишет третий президент Грузии Михеил Саакашвили в своем обращении.



Вместе с тем, Саакашвили призывает представителей оппозиции и сторонников к проведении «всеобщей национальной акции» в декабре.



«Прошу 29-го собраться у суда на намеченный «судебный» процесс. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать это как место нашей встречи», - заявляет Михеил Саакашвили.



Что касается создания инициативной группы с целью освобождения Саакашвили, как поясняет бывший президент, он надеется, что общественный комитет по его освобождению будет создан в ближайшие дни.



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