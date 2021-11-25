

Лиза Ясько: У Саакашвили очень стрессовая обстановка

25.11.2021 16:56





В связи с состоянием Саакашвили я не вижу разницы между встречами, что у меня были в понедельник, среды и четверг. Вижу, что есть внимание со стороны врачей, однако точно не знаю о состоянии его здоровья, - заявила депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько, которая сегодня проведала третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



По словам Лизы Ясько, состояние Саакашвили не улучшается.



«Знаю, что у Саакашвили очень стрессовая обстановка, у него постоянное ощущение нахождения в тюрьме – Я не чувствую, что за эти дни что-то улучшилось», - заявила Лиза Ясько.



По ее словам, Михеил Саакашвили очень хочет, чтобы ему была дана возможность предстать перед судом и говорить.



«Он очень хочет предстать перед судом, чтобы ему была дана возможность увидеть людей, он очень желает этих контактов, и надеется, что так и случится, в противном случае, это будет нарушением его прав», - отметила депутат.



По ее словам, в ближайшие часы Михеил Саакашвили собирается сделать в Facebook заявление по поводу следующих шагов борьбы.



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