

Глава МВД Грузии встретился с послом Турции в Грузии

25.11.2021 17:26





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган и новоназначенными советниками министерства внутренних дел Турецкой Республики в Грузии Неджметтином Акча и Неджми Индже.



Как сообщает пресс-служба МВД, министр поздравил советников с назначением и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.



Вахтанг Гомелаури выразил надежду, что их участие еще больше укрепит плодотворное сотрудничество между сторонами.



Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и обозначили перспективы будущих отношений.



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