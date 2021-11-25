|
|
|
Глава МВД Грузии встретился с послом Турции в Грузии
25.11.2021 17:26
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган и новоназначенными советниками министерства внутренних дел Турецкой Республики в Грузии Неджметтином Акча и Неджми Индже.
Как сообщает пресс-служба МВД, министр поздравил советников с назначением и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.
Вахтанг Гомелаури выразил надежду, что их участие еще больше укрепит плодотворное сотрудничество между сторонами.
Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и обозначили перспективы будущих отношений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна