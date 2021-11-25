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Глава МВД Грузии встретился с послом Турции в Грузии


25.11.2021   17:26


Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган и новоназначенными советниками министерства внутренних дел Турецкой Республики в Грузии Неджметтином Акча и Неджми Индже.

Как сообщает пресс-служба МВД, министр поздравил советников с назначением и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Вахтанг Гомелаури выразил надежду, что их участие еще больше укрепит плодотворное сотрудничество между сторонами.

Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и обозначили перспективы будущих отношений.

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